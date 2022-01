Quanto sarà veloce il Wi-Fi 7? I primi test vi faranno impressione

Questa settimana MediaTek ha avviato le dimostrazioni del Wi-Fi 7, nuovo standard ad alta velocità e bassa latenza per le connessioni wireless. Il suo rilascio sul mercato con i primi dispositivi dovrebbe avvenire nel 2023, ma i test mostrano già dati spettacolari: quanto è veloce il Wi-Fi 7? Resterete impressionati.

Stando anche all’analisi condotta da TheNextWeb, la differenza è abissale rispetto allo standard attuale Wi-Fi 6. Già oggi ci possiamo dire soddisfatti della velocità di trasferimento dati di 9,6 Gbps supportati, salto già importante rispetto ai 3,5 Gbps del Wi-Fi 5. Tuttavia, con la prossima generazione si parla di una velocità massima teorica pari alla cifra monstre di 46 Gbps.

Bisogna prestare attenzione alla parola “teorica”: come evidenziato da TNW, se consideriamo anche possibili intereferenze e ostacoli si arriva quindi a una velocità di picco effettiva di circa 40 Gbps, ovvero circa quattro volte in più rispetto al Wi-Fi 6. Si tratta del doppio rispetto alle previsioni condivise da MediaTek durante le prime discussioni con gli investitori, che potrebbero ricevere una smentita proprio con i test ufficiali condotti in questi giorni.

Giusto per dare una pietra di paragone, con tale velocità sarà possibile scaricare un film Blu-ray 4K da 25-30 gigabyte in pochi secondi – a patto di avere una connessione che supporti tale velocità, ovviamente. In altri termini, sarà doveroso tenere sotto osservazione l’avvenire di questa tecnologia.

