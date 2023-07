Quanto velocemente crescono i capelli? Quello che c'è da sapere

La velocità di crescita dei capelli sul cuoio capelluto dipende da una moltitudine di fattori, tra cui l'età, l'etnia, la dieta e persino gli ormoni. Per questo motivo non esiste una risposta universale, poiché ogni individuo è unico.

Considerate che, in condizioni di salute ottimali, a un'età appropriata e senza stress, gli scienziati hanno sostenuto che sembra esistere un tasso standard di crescita dei capelli che varia a seconda delle diverse etnie. In media, un capello umano sano cresce a un ritmo di 0,35 mm al giorno. Ciò significa che i capelli crescono di 2,45 mm in una settimana e di 12,775 cm ogni anno.

Questa velocità, però, potrebbe essere influenzata dall'origine etnica e geografica. Non solo: l'età ha una grande influenza e i peli della testa inizieranno a crescere più lentamente e più sottili man mano che si avanza con la propria vita. Nel frattempo ci sono anche alcuni follicoli che muoiono, il che può portare alla calvizie.

Ogni follicolo pilifero passa attraverso tre fasi: anagen, catagen e telogen. La fase anagen è quando un capello individuale cresce più velocemente e di solito dura fino a quattro anni per ogni follicolo. La fase catagen si verifica quando il capello smette di crescere. La fase telogen è dove i capelli smettono di crescere per far posto a nuovi capelli.

In un cuoio capelluto di una persona sana e normale, circa l'85% dei capelli sono in fase anagen e il 15% in fase telogen. Con la comparsa di stress per il corpo, quest'ultimo può causare il 70% dei capelli anagen a precipitare nella fase telogen, causando così la perdita totale.