Quanto velocemente si muove la Terra? Gli incredibili numeri del nostro pianeta

Il nostro pianeta non si trova mica in un punto fermo all'interno del nostro Universo e, come tutti gli oggetti del cosmo, si muove perennemente e non sta mai fermo allo stesso posto. Vi abbiamo confuso? Andiamo con calma. Oggi, infatti, vi parleremo della "velocità della Terra" all'interno del Sistema Solare.

Come ben sappiamo, la Terra gira sul proprio asse una volta ogni 23 ore, 56 minuti e 4 secondi (che possiamo arrotondare a 24 ore). La nostra Gaia gira sul proprio asse all'incredibile velocità di 1.670 chilometri all'ora... ma vi assicuriamo che - in termini di velocità - siamo appena all'inizio. Allacciate le cinture.

La Terra gira intorno al Sole a una velocità di 110.000 chilometri all'ora. Come facciamo a sapere questa cifra? No, non abbiamo installato un gigantesco autovelox intorno all'orbita tra il Sole e la Terra, ma sappiamo tutto ciò grazie alla matematica. Sappiamo che il nostro pianeta è, in media, distante 149,6 milioni di km dalla nostra stella e che viaggia in un percorso ellittico (che per semplificare viene considerato circolare). Bene, questa distanza è il raggio del nostro cerchio.

Per ottenere la circonferenza di questo immenso cerchio abbiamo bisogno di una semplice equazione: 2pigreco per il raggio (che in termini numerici sarà 6,28 x 149.600.000). Una volta calcolata la circonferenza (ovvero la distanza percorsa dalla Terra intorno al Sole in un'orbita), è possibile determinare la sua velocità orbitale.

Non solo la Terra: anche l'intero Sistema Solare sta ruotando intorno a qualcosa. Quel qualcosa è il centro della nostra galassia (in cui si dovrebbe trovare un buco nero). Gli scienziati hanno determinato che il sistema orbita attorno al centro della Via Lattea a circa 720.000 chilometri orari. Insomma, possiamo dire con certezza una cosa: non ci troviamo mai allo stesso punto di ieri.