Quanto velocemente possiamo fermare il riscaldamento globale? La risposta non vi piacerà

In un nuovo articolo pubblicato su The Conversation, il professore di Scienze e Ingegneria del clima e dello spazio, Richard B. Rood, dell'Università del Michigan, ha scritto un nuovo e interessante articolo sul riscaldamento globale: quanto velocemente possiamo fermare questo fenomeno che rischia di "bruciare" la Terra?

Se domani in tutto il mondo si smettesse di bruciare combustibili fossili, il calore accumulato continuerebbe a riscaldare l'atmosfera. Avete presente una borsa dell'acqua calda? Il riscaldamento del nostro pianeta funziona un po' allo stesso modo. Così come l'acqua all'interno della borsa continua a essere calda nel tempo, allo stesso modo anche il riscaldamento globale continuerà a mostrare i suoi effetti se ipoteticamente (ma irrealisticamente) smettessimo di utilizzare i combustili fossili domani.

Il calore si accumula e viene immagazzinato, principalmente negli oceani, che assorbono le alte temperature. Il calore viene successivamente distribuito in tutto il mondo attraverso il tempo e le correnti oceaniche. Se tutto il riscaldamento aggiuntivo al pianeta causato dall'uomo fosse eliminato, la Terra raggiungerebbe un picco di temperatura dell'aria superficiale globale in meno di 10 anni (prima si pensava 40 anni).

Per picco si intende quando la temperatura inizierà a stabilizzarsi, non l'inizio di un rapido raffreddamento o un'inversione del cambiamento climatico. Ciò, purtroppo, non impedirebbe agli oceani di riscaldarsi, al ghiaccio di sciogliersi o all'acqua dei mari di salire. Gli oceani continueranno ad immagazzinare calore e a scambiarlo con l'atmosfera; il calore in eccesso che si è accumulato nell'oceano fin dall'epoca preindustriale influenzerebbe il clima per altri 100 anni o più.

Questo è lo scenario immaginando che domani l'essere umano non utilizzerà più combustili fossili, ma la verità è che siamo lontani da questo obiettivo e abbiamo solo tre anni per invertire il nostro impatto sul clima.