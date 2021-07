A che velocità si espande l'Universo? Nuova misurazione ci dà forse una risposta

A che velocità si sta espando l'Universo? Questa semplice domanda ha creato innumerevoli mal di testa agli scienziati che hanno cercato di rispondere al quesito. Il motivo è semplice: ci sono due misurazioni autorevoli ma differenti. E, cosa ancor più peggiore, non si riesce a trovare un accordo tre le due misure.

Per essere chiari, i dati che utilizzano la radiazione cosmica di fondo, una luce residua di poco dopo il Big Bang, hanno suggerito che il valore della costante di Hubble sia di 67,4 chilometri al secondo per megaparsec (un megaparsec è pari a 3,26 milioni di anni luce). Mentre i telescopi puntati su delle stelle dell'universo - chiamate Cefeidi - hanno invece fornito una misurazione costante di Hubble di 73,4 chilometri al secondo per megaparsec.

Nonostante la differenza "minima", non c'è attualmente nessun modo per "unificare" questi valori. Tuttavia, Wendy Freedman, una cosmologa dell'Università di Chicago, potrebbe aver trovato una soluzione: analizzando la luce delle stelle giganti rosse. Gli astronomi, osservando la debole luce di questi corpi celesti dalla Terra, possono ottenere una buona stima della loro distanza.

In questo modo, inoltre, possono calcolare la velocità di espansione dell'Universo. Nel 2019, Freedman e il suo team hanno fornito una nuova cifra per la costante di Hubble che si trovava proprio in mezzo tra le due misurazioni: 69,8 chilometri al secondo per megaparsec. Questo metodo da allora è stato ricalibrato e, in un nuovo studio pubblicato nel database prestampa arXiv il 29 giugno e accettato per essere pubblicato sulla rivista Astrophysical Journal, è stato riprovato.

"Ci ha dato lo stesso risultato: poco meno di 70 chilometri al secondo per megaparsec con un'incertezza di poco più del 2%", ha affermato Freedman. "Se confrontiamo questi risultati con la stime provenienti dalla radiazione cosmica di fondo, non diremmo che ci sia un problema". "Sono davvero impressionato dal lavoro e dai dettagli", ha dichiarato a LiveScience Simon Birrer, un cosmologo della Stanford University in California (non coinvolto nello studio).

Attualmente gli astronomi hanno fornito molte stime diverse sull'espansione dell'universo, alcune che hanno dato un risultato coerente e altre meno. Freedman è stata autorizzata a utilizzare il prossimo telescopio spaziale James Webb per studiare le giganti rosse. La speranza è che il suo lavoro aiuti una volta per tutte a chiarire alcune delle incertezze rimanenti sulla Costante di Hubble.