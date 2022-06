A che velocità si sta espandendo l'Universo? Nuove misurazioni ci danno una stima

Il telescopio spaziale Hubble in questi trent'anni di operatività, oltre ad aver scrutato il cosmo svelando alcuni suoi misteri, ci ha aiutato nella comprensione della velocità di espansione dell'Universo. Tuttavia, per adesso, i dati a nostra disposizione sembrano indicarci che non abbiamo del tutto compreso questo meccanismo.

Così come riportato nell'Astrophysical Journal, i ricercatori che utilizzano il telescopio spaziale veterano hanno stimato che il tasso di espansione del cosmo sia di 73 chilometri al secondo per megaparsec, un dato con poco più dell'1% di incertezza. Tuttavia, guardando da un altro punto di vista, altri dati ci dicono che l'espansione sia di 67,5 chilometri al secondo per megaparsec.

Non sappiamo perché i due numeri non coincidono, e alcuni scienziati affermano che ciò sia dovuto a un fattore che non abbiamo ancora compreso. "La costante di Hubble è un numero molto speciale. Ciò ha richiesto una quantità fenomenale di lavoro dettagliato", ha dichiarato un membro del team protagonista della nuova misurazione, la dott.ssa Licia Verde, cosmologa dell'ICREA e dell'ICC-Università di Barcellona.

Gli scienziati del nuovo documento hanno analizzato il tasso di espansione dell'Universo osservando numerose supernovae. "Abbiamo un campione completo di tutte le supernove accessibili al telescopio viste negli ultimi 40 anni", ha spiegato il leader del progetto e premio Nobel Adam Riess dello Space Telescope Science Institute (STScI) e della Johns Hopkins University di Baltimora. "Ci vorrebbero altri 30 anni di vita di Hubble anche per raddoppiare questa dimensione del campione."

Nonostante la grande scoperta, l'incertezza tra le due misurazioni resta lo stesso.