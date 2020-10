Che velocità potrebbe raggiungere una vela solare? Milano-New York in solo 18 secondi

In questo momento molti scienziati stanno lavorando alle vele solari, che generano la propria propulsione dalla pressione delle radiazioni (ovvero ottengono una spinta dai raggi del Sole) o sono accelerate dai laser. Una nuova ricerca pubblicata sull'American Journal of Physics afferma che abbiamo bisogno di qualcosa del genere per diversi motivi.

Innanzitutto, aspetto molto importante, non si deve trasportare il propellente. "Per l'esplorazione del sistema solare, le vele solari consentono quindi di eseguire molte manovre diverse o di entrare in orbite che altrimenti richiederebbero molto propellente. Per i viaggi interstellari useremmo una vela solare per immergerci il più vicino possibile al Sole per ottenere quindi la massima accelerazione dalla nostra stella", afferma l'autore dello studio Coryn Bailer-Jones, del Max Planck Institute for Astronomy (MPIA).

Alla fine, la vela solare, per ottenere abbastanza spinta dalla radiazione, dovrà essere estremamente leggera o estremamente grande. Un modo per aggirare questo problema è affidarsi a potenti array di energia diretta per accelerare la vela, i laser.

Un'altra possibilità è quella di utilizzare l'effetto Oberth, una manovra in cui un veicolo spaziale cade in un pozzo gravitazionale e quindi accelera mentre cade. Il risultato? Velocità aggiuntiva. L'autore dello studio ha anche calcolato la velocità più alta mai possibile da raggiungere per un veicolo del genere con questa tecnica: circa 350 km/s, che equivalgono a 1,26 milioni di chilometri all'ora. A questa velocità, la tratta Milano-New York (distante 6.460 km) sarebbe effettuata in soli 18 secondi. Ci vorrebbero, però, circa 2.865 anni per raggiungere Proxima Centauri, la stella più vicina di noi dopo il Sole.

Per quanto riguarda le missioni interstellari, infatti, bisognerà attendere i progressi della scienza dei materiali, secondo Bailer-Jones. I piani per l'esplorazione di altre stelle ci sono, ma dovremmo attendere ancora un po'.