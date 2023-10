La velocità di rotazione di Sagittarius A sfida la teoria della relatività

Se prendete un corpo celeste a caso nell’Universo, molto probabilmente starà ruotando. La Terra, i pianeti del Sistema Solare e il Sole stesso, in fondo non sono altro che gigantesche trottole cosmiche che piroettano ormai da miliardi di anni.

Anche la Via Lattea sta ruotando, così come Sagittarius A, il buco nero super-massiccio che si trova nel suo centro. Anzi, secondo un nuovo studio, il cuore nero della Nostra Galassia sta ruotando a una velocità vicina al limite permesso per questo tipo di oggetti. Ma quanto può ruotare velocemente un buco nero?

Per oggetti fisici come i pianeti o le stelle il limite dipende dalla gravità superficiale. La forza gravitazionale ci attira verso il centro della Terra, mentre la rotazione terrestre tende a spingerci verso l’esterno. È grazie a questa debole forza centrifuga che la Terra è leggermente schiacciata ai poli.

Immaginiamo ora un pianeta che ruota così rapidamente che, all’equatore, la forza centrifuga è esattamente bilanciata dalla gravità. Questa è la sua velocità limite, oltre la quale il pianeta si sfalderebbe come un vaso di creta su un tornio troppo veloce.

I buchi neri non hanno una superficie fisica e la loro velocità rotazione è definita in base alla torsione dello spaziotempo che provocano e che causa un effetto di trascinamento sui corpi vicini. Ciò significa che la loro velocità rotazionale massima non è legata allo smembramento della materia ma alle proprietà intrinseche del tessuto spaziotemporale.

In base alla relatività generale di Einstein, la rotazione di un buco nero è definita da una quantità indicata con la lettera "a", compresa tra 0 e 1. Se un buco nero non ruota, allora a = 0, e se si trova alla sua massima rotazione, allora a = 1.

A causa del trascinamento dello spaziotempo in prossimità del buco nero, lo spettro della luce proveniente dal materiale vicino ad esso è distorto. Grazie a questa distorsione, gli scienziati sono riusciti a scoprire che Sagittarius A ha una velocità di rotazione compresa tra 0,84 e 0,96.

Questo significa che questo gigantesco buco nero sta ruotando a una velocità incredibilmente alta, al limite di quello che permette la struttura stessa dell’Universo.