La velocità straordinaria del ghepardo è dovuta a questo motivo inaspettato

IL ghepardo è uno dei predatori più famosi della savana. Meno forte del leone e meno abile nell'arrampicarsi rispetto al leopardo, la sua principale strategia di caccia si basa sulla mimetizzazione e la corsa, che gli consente di raggiungere velocemente le prede.

A differenza degli altri felini della savana, il ghepardo inoltre non può fare affidamento su una notevole resistenza o al lavoro di gruppo. Il suo successo si lega esclusivamente sulla rapidità delle sue azioni, una condizione che alla lunga può anche portarlo a sprecare notevoli energie. Un nuovo studio dell'Imperial College di Londra ha però appena chiarito cosa ha reso il ghepardo uno degli animali più veloci della Terra (anche se non il più veloce in assoluto).

Dopo averne analizzato il corpo e confrontato le fibre muscolari con quelli appartenute ad altre specie, David Labonte, l'autore principale della ricerca, ha infatti dimostrato che il segreto principale del ghepardo non sono i suoi muscoli, ma le sue dimensioni. A differenza infatti dei più possenti leoni (troppo pesanti e lenti) o dei più piccoli gatti e Caracal (troppo piccoli e fragili), il ghepardo dispone di una taglia adeguata per la corsa di velocità, come tanti altri animali di media taglia che riescono a raggiungere velocità notevoli.

Per essere un campione nella corsa, essere troppo massicci o troppo leggeri è infatti uno svantaggio evolutivo e per questa ragione i ghepardi hanno mantenuto per diversi milioni di anni la stessa taglia e l'identica morfologia dei loro antenati.

Lo studio guidato da Labonte è stato pubblicato su Nature Communications ed ha avuto tra i collaboratori diversi altri docenti delle principali università inglesi e australiane. Fra questi c'era anche Christopher Clemente, docente dell'università del Queensland, che riferendosi al confronto dell'anatomia dei vari parenti del ghepardo ha dichiarato: "la chiave del nostro studio è stato comprendere che la velocità massima di una corsa è limitata sia dalla velocità con cui i muscoli si contraggono, sia da quanto possono accorciarsi durante una contrazione. Animali delle dimensioni di un ghepardo hanno un punto fisico ottimale quando hanno un peso di 50 kg, dove questi due limiti coincidono. Questi animali sono di conseguenza i più veloci, raggiungendo velocità fino a 65 miglia all'ora".

Seppur il ghepardo è un animale veloce, gli scienziati ricordano tuttavia che questa capacità ha un prezzo. La specie infatti non è molto resistente ad una corsa prolungata, tanto che può anche essere battuto da un cane abituato alla corsa. Il suo corpo inoltre si surriscalda velocemente durante la caccia, una condizione che l'obbliga a fermarsi per rifiatare. Questo comporta che non tutte le corse di questi animali si concludono con l'uccisione di una preda, fattore che porta all'incremento della sua spesa energetica durante le stagioni più siccitose.

