Qualcuno sta vendendo telescopio spaziale NASA su sito per l'usato: è un pezzo unico

Mentre continua l’attesa del lancio del telescopio spaziale James Webb, qualcuno ha reso disponibile un altro telescopio spaziale NASA su un sito per la vendita di beni usati. Si tratta dell’unico telescopio dello Space Shuttle Columbia disponibile a privati, proposto ora sul mercato a 10 milioni di Dollari.

Il telescopio in questione è uno dei quattro trasportati il 2 dicembre 1990 dallo Space Shuttle Columbia della NASA: tre di essi rilevavano i raggi ultravioletti, mentre uno ha osservato i raggi X nello spazio. Complessivamente, essi sono riusciti a effettuare 231 osservazioni di 130 bersagli astronomici unici. Al ritorno sulla Terra, ogni singolo telescopio spaziale è “andato in pensione”, ma mentre i tre dedicati ai raggi UV sono conservati al National Air and Space Museum, il Broad Band X-Ray Telescope (BBXRT) è stato acquistato dal collezionista John Urciolo nel 2003 a un’astra organizzata dalla stessa NASA.

Dopo quasi due decenni, egli ha deciso di venderlo su Craigslist per 10 milioni di Dollari, sebbene si tratti del “più grande artefatto di proprietà privata che abbia volato nello spazio” e abbia un valore alla costruzione di 40 milioni di Dollari. Urciolo, come dichiarato a Futurism, ha optato per Craigslist anziché eBay alla luce dell’ultimo cambio di politiche da parte della piattaforma, e si è detto anche particolarmente disponibile al dialogo con tutti i collezionisti interessati a BBXRT. Egli ha anche chiarito che potrà essere “spedito in tutto il mondo (nessuna restrizione all'esportazione) in container marittimi standard”.

Chi vorrà questo telescopio, con annesso carrello a 18 ruote su cui poggia, potrà dunque recarsi su Craigslist e contattarlo direttamente. Un destino alquanto bizzarro per un telescopio spaziale, ma un pezzo di storia che affascinerà moltissimi amanti dello spazio.

