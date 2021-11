Quanto venderanno i nuovi iPhone? La risposta degli analisti

A poco meno di due mesi dal lancio dei nuovi smartphone di Cupertino, il sentimento del pubblico è ben chiaro. Dopo neanche tre giorni dall'apertura dei preordini, iPhone 13 ha già superato iPhone 12, con una straordinaria tendenza verso i modelli Pro.

Nel bel mezzo della crisi dei semiconduttori, che attanaglia il mercato da ormai più di un anno, aleggia ancora il dubbio sulla disponibilità di iPhone 13 per le festività natalizie, per via di alcuni rumor secondo cui Apple stessa avrebbe deciso di tagliare la produzione. Il principale collo di bottiglia, tra l'altro, sarebbe quello delle linee di produzione dei moduli per la fotocamera.

In attesa di scoprire cosa succederà da qui a poche settimane, cerchiamo di capire quali sono le idee degli analisti e le proiezioni degli investitori per l'immediato futuro degli iPhone di nuova generazione.

Secondo quanto riportato da AppleInsider, in una nota agli investitori inviata da Wedbush firmata dall'analista Daniel Ives si evince che, a causa dei ritardi nelle consegne di iPhone 13 Pro, tra i modelli più gettonati della famiglia, attualmente la domanda supera l'offerta di un valore molto vicino al 15%.

Nonostante ciò, comunque, le previsioni sono ottimistiche e si pensa che Apple possa riuscire a raggiungere le 80 milioni di unità vendute nel corso della finestra natalizia con l'obiettivo dei 40 milioni raggiungibile già tra Black Friday e Natale. Solo in Cina si stimano circa 15 milioni di persone interessate a un upgrade del proprio terminale con uno smartphone Apple di nuova generazione.

Spaziando all'interno del portafoglio di Apple, un altro dispositivo vicino a un clamoroso boom potrebbero essere gli auricolari TWS AirPods, dei quali abbiamo parlato nel nostro speciale approfondimento sulle differenze tra AirPods 2 e AirPods 3. In questo segmento, Apple potrebbe riuscire a spedire fino a 100 milioni di unità dal momento che queste festività sono tradizionalmente un periodo di forti impennate per gli auricolari wireless.