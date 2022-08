Vendere la propria auto rende felici! Uno studio sembra confermarlo

Un team di ricercatori dell'Università di Basilea, in Svizzera, ha esaminato i motivi che negli ultimi anni hanno spinto le persone a liberarsi della propria vettura. Vediamo di che cosa si tratta.

I dati dello Swiss Household Panel hanno registrato il benessere degli svizzeri dal 2006 al 2017 constatando che coloro che avevano smesso di utilizzare l'automobile di proprietà avvalendosi invece di altri rimedi fra i quali anche il car sharing oramai diffuso anche in Italia, hanno raggiunto in tre anni una maggiore felicità.

Tuttavia, tale risultato non ha riguardato tutti. Infatti, coloro che si sono trovati costretti ad abbandonare l'auto a causa di motivi familiari, di lavoro, o perché semplicemente non potevano più permettersela, hanno invece riscontrato una diminuzione della soddisfazione di vita nei tre anni successivi.

Il problema principale sembrerebbe essere stato il non aver trovato una valida alternativa per concedersi spostamenti e viaggi durante il tempo libero a disposizione. A favore dello stop nell'utilizzo di autovetture ci sono diversi stati, che soprattutto a seguito della pandemia e la crisi economica della guerra in Ucraina, stanno spingendo le persone a valutare l'idea di lasciare la propria automobile ricorrendo invece a bici, autobus, treni nel momento in cui fosse necessario.

Fra queste, troviamo anche la stessa Svizzera che sottolinea quanto la vita all'aria aperta possa migliorare la qualità della vita. I risultati dello studio tuttavia suggeriscono, che per star bene questo non basta. È infatti necessario trovare una valida alternativa per concedersi spostamenti di cui tutti necessitiamo.

Fortunatamente anche l'Italia sembra, negli ultimi tempi, spingere sui mezzi alternativi. Ad esempio pochi mesi fa sono arrivate a Milano 1.000 e-bike di Tier in sharing. Per quanto ancora la predominanza sia ovviamente totalmente delle auto, probabilmente nei prossimi anni si osserverà un costante aumento di bici, monopattini ecc.