Vendere SIM con servizi preattivati è una pratica sleale. La bacchettata dall'Europa

La Corte di Giustizia Europea si è pronunciata di recente sulla spinosa questione relativa alla messa in vendita delle SIM con servizi preattivati da parte degli operatori. Una pratica che secondo l'Europa è "sleale ed aggressiva" in quanto rientra nelle "forniture non richieste" che vanno a ledere il diritto di scelta e trasparenza.

La Corte di Giustizia inoltre ha stabilito che eventuali sanzioni sono di esclusiva competenza dell'Antitrust nazionale, che ha il dovere di multare gli operatori in caso di pratiche sleali.

Ovviamente soddisfatto per la decisione Emilio Viafora, presidente della Federconsumatori che discutendo della sentenza ha affermato che si tratta di un "passo avanti importante nella tutela dei cittadini, che sgombera il campo da ricorsi pretestuosi utili solo ad allungare i tempi del giudizio attraverso un continuo rimpallo di responsabilità".

La questione però fonda le sue radici nel lontano del 2012, quando la Corte aveva confermato la decisione dell'AGCM contro gli operatori Tim, Vodafone e Wind, dopo l'annullamento del Tar del Lazio secondo cui la competenza non era dell'AGCM ma dell'Agcom. Decisione poi ribaltata dal Consiglio di Stato che confermò la competenza dell'Antitrust in materia di pratiche commerciali sleali.

Con la sentenza ad oggetto si registra un passo in avanti significativo, che porterà ad una maggiore tutela dei cittadini.