La vendetta della Russia: Facebook bloccato ed accusato di 'violare i diritti e libertà'

Non si è fatta attendere la vendetta della Russia contro le sanzioni imposte dall’Occidente a seguito dell’attacco militare in Ucraina. Il Governo centrale ha infatti annunciato di aver parzialmente bloccato l’accesso a Facebook nel paese in quanto il social network avrebbe limitato gli account di quattro media russi.

In una dichiarazione giunta nella notte, l’ente regolatore della Russia che si occupa di tecnologia e comunicazioni Roskomnadzor ha affermato che Facebook sta “violando i diritti e le libertà dei cittadini” ed ha registrato 23 casi di “censura” da parte del social network dallo scorso Ottobre 2020.

“Il 24 febbraio, Roskomnadzor ha chiesto all’amministrazione di Meta Platforms, Inc. di rimuovere le restrizioni imposte dal social network Facebook sui media russi e spiegare il motivo della loro introduzione” si legge nella dichiarazione del regolatore, secondo cui Meta avrebbe ignorato tali richieste. Nella comunicazione ufficiale non vengono diffuse molte informazioni sul tipo di restrizioni che verranno imposte a Facebook, tanto meno se riguarderanno anche Whatsapp.

Nick Clegg, il presidente degli affari globali di Meta che ieri aveva annunciato una serie di iniziative per proteggere Facebook, ha confermato che la società si è rifiutata di accogliere le richieste del Governo che prevedevano “l’interruzione del fact check-in ed il mancato inserimento di etichette sui contenuti pubblicati dai media statali russi”.