La vendetta della Russia: pubblicate coordinate ed immagini satellitari del Pentagono

E’ ancora alta la tensione tra Russia ed Occidente. Come annunciato dall’agenzia di stampa Ria Novosti, legata al Cremlino, la Roscosmos ha pubblicato le coordinate dei centri decisionali dell’Occidente, tra cui il Pentagono e l’edificio di Madrid dove è in corso il vertice Nato.

La pubblicazione è arrivata proprio alla vigilia della riunione chiave dell’Alleanza Atlantica di Madrid, dove è stato deciso l’ingresso di Finlandia e Svezia nella NATO.

Roscosmos, nella fattispecie, ha pubblicato le immagini satellitari della sede di tale vertice e dei centri decisionali che sostengono i “nazionalisti ucraini”, come si legge nel comunicato.

Nelle fotografie vengono mostrati vari edifici tra cui la Casa Bianca ed il Pentagono a Washington, il Congresso IFEMA di Madrid teatro della riunione Nato, il Ministero della Difesa Britannico, il Reichstag e la cancelleria federale a Berlino e gli Champs Elysees a Parigi. Questa decisione è stata presa in risposta al supporto che gli operatori satellitari occidentali hanno fornito all’Ucraina, un messaggio probabilmente indirizzato anche ad Elon Musk che ha attivato Starlink in Ucraina per fornire la sua connessione ad internet satellitare.

Poco prima del via all’operazione militare, Google Maps ha anche rivelato in anticipo l’invasione dell’Ucraina, grazie ai dati legati al traffico di cui abbiamo parlato su queste pagine.