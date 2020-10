Vendevano iPhone, iPad ed Apple Watch al posto di riciclarli: Apple li denuncia

Apple ha intentato causa contro GEEP Canada per la rivendita sottobanco di 100.000 iPhone, iPad ed Apple Watch che avrebbero dovuti essere smontati e riciclati. La denuncia è stata pubblicata da The Verge e sostiene che “almeno 11.766 libbre di dispositivi hanno lasciato i magazzini di GEEP senza essere distrutti”.

Secondo quanto affermato, il problema è stato scovato dopo aver effettuato delle verifiche su oltre 500mila iPhone, Apple Watch ed iPad tra il 2015 e 2017. Le analisi effettuate hanno portato alla scoperta che il 18% del totale (103.845 per la precisione) accedono ancora ad internet tramite la rete cellular. Apple specifica anche che tale numero non tiene conto dei dispositivi WiFi Only, motivo per cui il totale potrebbe essere significativamente più elevato.

Nella denuncia, Apple chiede un risarcimento di 22,7 milioni di Dollari. GEEP dal suo canto non ha negato la pratica, ma ha affermato che tre dipendenti avrebbero rubato i dispositivi per trarre dei vantaggi, e che non hanno agito per conto dell’azienda. Apple, dal suo canto, ha ribattuto affermando che le tre persone in questione sarebbero degli importanti dirigenti della GEEP.

Apple già da diversi anni ha aperto un programma di riuso e riciclo per i prodotti, allo scopo di ridurre l'impatto ambientale.