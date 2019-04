Vendevano like e followers per Instagram, denunciati da Facebook

Facebook ha citato in giudizio una società neozelandese che vendeva like falsi per Instagram, ma anche commenti, followers e condivisioni. In un post pubblicato sul blog ufficiale, la società di Mark Zuckerberg ha annunciato la decisione, che rientra nella politica attraverso cui mira a proteggere "l'integrità della piattaforma".

Nella denuncia si legge che i soci della società Social Media Series Unlimited si sarebbero serviti di un sistema di bot per vendere like e followers, dal 2015. Facebook avrebbe invitato la compagnia ad interrompere le attività nel 2018, anno in cui sono anche stati chiusi i siti originali.

Tuttavia, il tutto è continuato tramite un nuovo sito web sotto falso nome, anche dopo che i gestori della piattaforma hanno bloccato i bot ed eliminato "milioni di like artificiali". Come vi mostriamo nello screenshot in calce, il tutto avveniva tramite un sistema di abbonamenti che andava da 50 like Instagram a settimana per 10 Dollari, a 2000 like per 99 Dollari a settimana.

Il gruppo ha "utilizzato una complessa rete di bot ed account Instagram controllati per offrire milioni di mi piace autorizzati ai propri clienti. Alcuni degli account Instagram controllati sono stati responsabili di decine di migliaia di mi piace su base giornaliera" si legge nella denuncia di Facebook, secondo cui la compagnia avrebbe guadagnato circa 9,4 milioni di Dollari da queste operazioni.

Il colosso di Menlo Park ha impugnato la violazione dei termini di Facebook ed Instagram ed il CFAA utilizzando i bot per aumentare le interazioni, anche dopo il ban.