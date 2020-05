In vendita a 350 Euro la penna USB che protegge dal 5G, ma è ovviamente una truffa

Una penna USB in grado di proteggere le persone dalle onde del 5G. E' questa l'ultima truffa che ha fatto capolino sul web, in un periodo in cui il 5G è stato legato al Coronavirus, nonostante le evidenze scientifiche abbiano smentito più volte la teoria.

Il progetto si chiama 5GBioShield ed è rapidamente diventato virale in quanto ripreso dalle principali agenzie di stampa. La BBC ha fatto una vera e propria recensione, in cui ha svelato quello che in molti avevano ipotizzato: a 350 Euro si porta a casa la più classica delle penne USB, con soli 128 megabyte di memoria interna, il che lascia intendere anche come il costo sia estremamente ingiustificato. A fare la differenza, e quindi ad attirare nella trappola tanti clienti, c'è l'adesivo apposto sulla scocca che la identifica come uno scudo contro la rete di nuova generazione.

Esilarante è anche la descrizione: "attraverso un processo di oscillazione quantica, la penna USB 5GBioShield bilancia le frequenze derivanti dalla nebbia elettrica indotta da dispositivi come laptop, telefoni cordless, WiFi e tablet". Una dichiarazione che non vuol dire assolutamente nulla e mette insieme una serie di parole complesse per attirare i complottisti della prim'ora.

Insomma, si tratta di una truffa vera e propria, dal momento che come osservato da molti non porta alcuna protezione.

Nell'ultimo mese abbiamo assistito ad un'escalation di proteste contro il 5G: la più eclatante è quella arrivata dal Regno Unito, dove sono state incendiate alcune torri.