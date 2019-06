In vendita su Amazon migliaia di libri pirata, gli editori insorgono

Una nuova inchiesta del New York Times ha portato alla scoperta di migliaia di libri contraffatti "regolarmente" in vendita su Amazon, a causa dello scarso controllo di qualità da parte del colosso degli e-commerce.

Secondo quanto riportato, alcuni testi (anche delicati) avrebbero problemi di stampa piuttosto gravi, ed in alcune segnalazioni sarebbe stata lamentata l'assenza di alcune parti e di intere pagine.

Il Times sostiene che alla base di queste gravi mancanze ci sarebbe il mancato (o scarso) controllo da parte di Amazon, sia sui libri venduti direttamente che su quelli di terze parti. Lampante è l'esempio di "The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy", un testo medico utilizzato da molti dottori che consente di regolare il dosaggio di alcuni farmaci. Il vicepresidente della casa editrice Antimicrobial Therapy, Scott Kelly, al giornale ha rivelato che negli ultimi anni il numero di volumi contraffatti in circolazione sarebbe aumentato in maniera vertiginosa, provocando un calo delle entrate da Amazon tra il 15 ed il 20 percento.

Lo stesso riguarderebbe anche manuali scolastici e tecnici, che in alcuni casi sarebbero venduti anche in forma pirata oltre che con parti di testo e pagine mancanti.

Il NYT ha anche portato alla luce casi in cui rivenditori non autorizzati vendono libri che generalmente costano 10 Dollari a cifre tra 100 e 1000 Dollari.

Amazon ha diffuso un lungo comunicato sul blog in cui ha rinnovato il proprio impegno nel combattere i casi di contraffazione, tramite un investimento da oltre 400 milioni di Dollari in personale e sistemi automatici di controllo in grado di riconoscere i marchi e prodotti contraffatti.