In vendita i biglietti del TwitchCon di Amsterdam: appuntamento a Luglio!

Twitch comunica oggi che sono disponibili in vendita i biglietti del TwitchCon, l'evento che si terrà nel cuore di Amsterdam il 16 e 17 Luglio 2022. La piattaforma invita gli interessati ad acquistarli rapidamente in quanto potrebbero andare subito sold out.

L'acquisto può essere effettuato direttamente tramite il sito web ufficiale del Twitchcon.

Tra i partecipanti all’evento quest’anno ci saranno Nihachu , Elesky , itsSunpi , JeelTV , TommyInnit , iPandarina , FollowGrubby , Qucee , Vlesk , ReadySetBen . Nel comunicato, Twitch fa sapere che oltre alle vecchie amicizie e ai volti nuovi, torneranno anche i grandi classici del TwitchCon come il leggendario concorso di cosplay, i tornei Rivals, i Meet & Greet, le conferenze, ci sarà il debutto della Artist Alley europea e, ovviamente, un’esibizione musicale. Quest’anno siamo lieti di lanciare il primo Drag Showcase, insieme ad alcune attività segrete ed eventi a sorpresa che gli utenti scopriranno direttamente sul posto.

Per quanto riguarda gli alberghi, Twitch ha predisposto un elenco con tutti i dettagli necessari per le prenotazioni che può essere consultato direttamente qui.

Per le domande generiche e quelle relative al Covid-19, è disponibile la pagina delle Domande Frequenti, ma è possibile anche contattare Twitch via email per tutti gli altri quesiti.