In vendita sul deep web finte lauree e servizi per modificare i voti scolastici

I ricercatori di Kaspersky Lab hanno scoperto sul deep web un massiccio traffico di diplomi e servizi per hackerare i voti scolastici, che proprio nel periodo degli esami starebbe permettendo al gruppo di cyber criminali di registrare degli ingenti guadagni.

Si tratta ovviamente di una vera e propria truffa ai danni del servizio scolastico, in quanto non solo è vietato falsificare i voti scolastici, ma anche comprare diplomi che non hanno alcuna validità. L'aspetto da sottolineare però è che il più delle volte gli acquirenti non sono a conoscenza di questo e cadono nella trappola.

In vendita ci sono anche diverse lauree: basta selezionare il corso, la tipologia e l'università di riferimento ed il gioco è fatto.

Kaspersky Lab sostiene che il tutto sia possibile grazie ad alcune falle di sicurezza presenti nei sistemi scolastici che sono anche state segnalate pubblicamente.

Secondo David Jacoby, che ha firmato lo studio, "dal momento che la scuola sta diventando sempre più digitale e connessa, i sistemi utilizzati in ambito scolastico hanno dato agli hacker nuove opportunità. La nostra ricerca ha portato alla luce una rete clandestina di fornitori che dietro il pagamento di un compenso sono disposti a generare diplomi falsi. Si tratta di una truffa scolastica, che rappresenta anche un reato".

Nel rapporto si fa riferimento solo al sistema scolastico americano e non è noto se il tutto riguardi anche quello italiano o meno.