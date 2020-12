In vendita un iPhone 12 Pro da 6mila Dollari con un pezzo del dolcevita di Steve Jobs

Caviar, la società famosa per le sue versioni ultralusso dei dispositivi, ha lanciato una variante personalizzata di iPhone 12 Pro, battezzata "iPhone 12 Pro Jobs 4" in quanto dedicata al fondatore di Apple, Steve Jobs. Il "4" nel nome invece è da ricollegare al decimo anniversario di iPhone 4, l'ultimo smartphone presentato da Jobs.

Gli interessati dovranno sborsare la bellezza di 6mila Dollari ed avranno a disposizione una variante in titanio annerito, una bianca ed una versione in oro.

Se la scocca anteriore è praticamente rimasta intatta, in quella posteriore proprio sopra la Mela è presente un frammento autentico del famoso dolcevita di Steve Jobs. Sotto il marchio "iPhone 12 Pro" invece è presente la firma di Jobs, "come segno di qualità e simbolo del suo tempo" e lo slogan Apple "Think Different".

Caviar spiega che il modello bianco è realizzato in composito G10 ricoperto di smalto per gioielli, mentre il logo a forma di Mela è in argento 925. Il modello in oro è realizzato in vero oro 18 carati, co il logo a forma di Mela in oro 750.

Il prezzo è di 6.490 Dollari per il modello iPhone 12 in titanio nero da 128 gigabyte, per arrivare ai 10.140 Dollari di iPhone 12 Pro Max nero ed oro con 512 gigabyte di spazio di archiviazione.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di Caviar. Qualche mese fa Caviar aveva anche lanciato una versione custom di iPhone 12.