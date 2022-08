In vendita i primi NFT realizzati con Microsoft Excel: le entrate andranno in beneficenza

Mentre si discute degli NFT che diventano giocattoli con i Pudgy Penguins, c’è chi pensa al prossimo e all’innovazione del mercato dei token non fungibili con una soluzione bizzarra: ecco a voi la prima collezione d'arte NFT al mondo creata con Microsoft Excel, la cui vendita servirà a raccogliere fondi per le vittime della guerra in Ucraina.

Commissionati da Datarails, piattaforma di pianificazione finanziaria che si integra strettamente con Excel, i cinque pezzi di pixel art ritraggono in tre casi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e, in altri due, altre scene del conflitto come l’attraversamento del confine o l’ultimo saluto tra padre/madre e figlio/a.

Gli NFT realizzati e in vendita alla cifra simbolica di 1 ETH (1.880 Dollari circa al cambio attuale) consentiranno a Datarails di raccogliere una quantità di denaro importante per Heart to Heart International, organizzazione no-profit dedicata al miglioramento dell'accesso all'assistenza sanitaria in tutto il mondo che negli scorsi mesi ha lavorato continuamente per sostenere le vittime della guerra in Ucraina: “Heart to Heart International è un fantastico ente di beneficenza e crediamo nella sua missione. Migliora l'accesso all'assistenza sanitaria in tutto il mondo garantendo che un'assistenza di qualità sia fornita in modo equo nelle comunità con risorse mediche insufficienti e nelle aree disastrate, inclusa la situazione in Ucraina”, ha dichiarato Didi Gurfinkel, co-fondatore e CEO di DataRails.

Per Gurfinkel, gli NFT sono il veicolo ideale per generare fondi per una buona causa. In scenari come questo, dunque, i token non sono investimenti ma donazioni: “Excel è la tela utilizzata da chiunque in finanza per creare idee, innovazione e modelli finanziari. In questo esperimento abbiamo portato questo concetto un ulteriore passo avanti, usando Excel come tavolozza per produrre un'esperienza unica per gli appassionati di CryptoArt e fogli di calcolo”.

Pensate, tra l’altro, che recentemente anche i libri scolastici sono diventati NFT grazie a Pearson.