Vendite al di sotto delle aspettative per la serie Galaxy S22, a ridosso del lancio di S23

Quando manca sempre meno al lancio del Samsung Galaxy S23, un nuovo rapporto pubblicato dalla società Counterpoint Research fa il punto sul riscontro ottenuto dalla serie S22.

Secondo quanto affermato, i dispositivi della lineup avrebbero riportato vendite al di sotto delle aspettative ed avrebbero mancato gli obiettivi iniziali di quasi 30 milioni di unità, un numero non indifferente. I ricercatori osservano che il motivo principali di tale vendite deludenti sarebbe da ricercare nel calo di interesse verso i classici smartphone di punta a favore dei pieghevoli.

Tuttavia, anche il Galaxy Z Flip 4 non avrebbe riportato dati entusiasmanti, e la quota di mercato sarebbe inferiore al 10% negli Stati Uniti, Canada, Giappone o Cina. Il Galaxy Z Flip 3 dell’anno prima ha ottenuto risultati migliori, ma la speranza è che il Galaxy Z Flip 5 di cui si parla da tempo riesca a migliorare la situazione.

Counterpoint spiega anche che nell’anno fiscale in corso, il prezzo medio di vendita dell’intera gamma è aumentato di appena il 2%, mentre Apple ha riportato un aumento del 7% ed un +10% delle vendite rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Anche le entrate di Samsung sono diminuite di circa il 4% e la quota di mercato su base annua è calata dello 0,2%, il che sicuramente farà riflettere il produttore in vista del lancio dell’S23 in programma a febbraio.