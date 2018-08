Vendite in calo, Samsung fugge dalla Cina: produrrà i suoi smartphone in India e Vietnam

Stando a quanto riportato da GSMArena, Nikkei e molte altre testate online, Samsung ha deciso di tagliare la produzione dei suoi smartphone in Cina, a favore della produzione indiana e vietnamita.

"Samsung Electronics sta tagliando la produzione di smartphone in Cina per far fronte alle vendite in calo nel Paese, mostrando come il colosso della tecnologia sudcoreana stia lottando per il più grande mercato mondiale di smartphone", scrive in merito la rivista asiatica Nikkei.

La società sta inoltre rafforzando la sua produzione in Vietnam e in India, raccogliendo la crescente domanda in questi mercati in rapida crescita e rendendoli basi di produzione per le esportazioni verso il mercato globale. Il gigante tecnologico sudcoreano, tuttavia, non ha ancora confermato in via ufficiale di aver chiuso la sua linea di produzione legata a Tianjin Samsung Telecommunication Co (TSTC).

Gli analisti ritengono che l'azienda dovrebbe fare di più in Cina per "corteggiare" i consumatori. "Penso che Samsung debba prestare maggiore attenzione alla Cina: essa è un grande mercato e un approccio più focalizzato alla Cina aiuterà l'azienda a gestire le sue aspettative", ha dichiarato Carolina Milanesi, analista di Creative Strategies, un'azienda statunitense che lavora nel campo delle ricerche di mercato.

Il colosso della tecnologia sudcoreana a luglio ha inaugurato una nuova struttura di 35 acri in India, che viene pubblicizzata come il più grande impianto di produzione mobile del mondo. Samsung attualmente produce 67 milioni di smartphone in India. Quando il nuovo impianto sarà funzionante, si prevede una produzione totale di circa 120 milioni di telefoni. La società sudcoreana gestisce anche una linea di produzione di smartphone in Vietnam, esportando la maggior parte di questi smartphone in Europa e in altri mercati chiave.