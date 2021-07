Vendite di iPhone in crescita del 50%: Apple sorride e ringrazia iPhone 12 Pro e Pro Max

La trimestrale di Apple è oggetto di analisi da parte di investitori ed esperti del settore. Nella notte il colosso di Cupertino ha annunciato che durante il terzo trimestre fiscale (il secondo solare), la divisione iPhone ha registrato una crescita del 50% delle vendite rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Nello specifico, la società ha dichiarato di aver totalizzato quasi 39,6 miliardi di Dollari di vendite nei tre mesi terminati il 26 Giugno, il tutto evidentemente grazie alla linea iPhone 12 che si sta confermando un successo.

Apple infatti storicamente ha sempre faticato a far crescere le vendite dei propri smartphone durante i mesi estivi, in quanto gli utenti sono soliti non effettuare molti acquisti dal momento che manca poco all'evento autunnale in cui viene annunciata la nuova linea. Apple ha anche affermato che sono degne di note le performance di iPhone 12 Pro e 12 Pro Max, ma come avviene ormai da anni non ha svelato i dati di vendita.

Nel corso della conference call, però, Apple ha già preannunciato problemi di fornitura con iPhone 13 ed iPad, a causa dello shortage.

Complessivamente, Apple ha registrato un profitto di 21,7 miliardi di Dollari, quasi il doppio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ciò si traduce in un guadagno di 1,30 Dollari per azione a fronte di 81,4 miliardi di Dollari di entrate complessive, che sono aumentate del 36% su base annua. Tutti dati ben al di sopra delle più rosee previsioni degli analisti. Record assoluto anche per la divisione servizi di Apple.