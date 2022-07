Vendite smartphone in calo a metà 2022: la situazione del mercato peggiora

Le previsioni negative sul mercato smartphone pubblicate da Gartner a quanto pare si stanno realizzando: secondo le recenti indagini condotte dagli esperti di Canalys, il secondo trimestre del 2022 ha visto un calo delle spedizioni del 9% su base annua. La situazione peggiorerà ancora a fine anno?

Secondo un report pubblicato proprio in questi giorni, un numero sempre più elevato di utenti starebbe abbandonando la fascia media del mercato spostandosi verso quella bassa, portando così non solamente a un calo delle vendite ma anche a una diminuzione delle entrate. Si tratta di una situazione aggravata ulteriormente dal sovraffollamento della stessa fascia di dispositivi, con sempre più modelli in arrivo sul mercato da parte di tutti i produttori principali. Tra inflazione, conflitto in Europa e nuovi contagi e conseguenti lockdown tra Cina e Taiwan, i consumatori puntano a una spesa inferiore o a non spendere affatto per nuovi dispositivi.

Ad ogni modo, Samsung resta in cima alla classifica per le vendite mentre Apple riprende il suo secondo posto da Xiaomi con le forti vendite di iPhone 13. OPPO e Vivo si collocano al quarto e quinto posto con una quota di mercato pari rispettivamente al 10% e al 9%, in calo di un punto percentuale rispetto allo stesso periodo del 2021.

Resta quindi il problema dell’offerta sovrastimata e della domanda debole: i primi segnali li abbiamo visti a fine giugno con i 50 milioni di smartphone invenduti in casa Samsung, ma lo stesso varrebbe anche per altri grossi produttori internazionali.

Secondo Toby Zhu, analista di Canalys, il calo della domanda sta causando grande preoccupazione per l'intera catena di approvvigionamento degli smartphone: “Mentre le forniture di componenti e le pressioni sui costi si stanno attenuando, restano alcune preoccupazioni all'interno della logistica e della produzione, come l'inasprimento delle leggi sull'importazione da parte di alcuni mercati emergenti e le procedure doganali che ritardano le spedizioni”.