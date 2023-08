Vendite di smartphone ai minimi da 10 anni: Apple potrebbe superare Samsung

Il 2023 è destinato a passare alla storia come l’anno con le spedizioni di smartphone più basse degli ultimi dieci anni. I ricercatori sostengono che nel 2023 le vendite potrebbero registrare un calo del 6% su base annua a 1,15 miliardi di dispositivi, un trend trainato anche dalla situazione economica che stanno attraversando varie economie.

Nonostante ciò, però, in attesa del nuovo iPhone 15, l’iPhone non sembra risentire di questo calo così come gli altri smartphone di fascia alta che stanno riportando un andamento delle vendite stabile. Tutto ciò sta provocando un aumento della quota di mercato di Apple che potrebbe superare Samsung al primo posto della classifica mondiale dei produttori. "C'è stato un disaccoppiamento tra ciò che sta accadendo nell'economia e i consumatori che acquistano smartphone”, ha affermato in una nota Jeff Fieldhack, direttore della ricerca per il Nord America .

"Finora quest'anno sono stati registrati aggiornamenti minimi per tutti i brand. Ma stiamo guardando il quarto trimestre con interesse perché il lancio di iPhone 15 è una finestra interessante che potrebbe consentire ad Apple di aumentare la sua quota di mercato”. Nel rapporto si legge anche che, dal momento che la base di iPhone 12 è ancora alta, è lecito aspettarsi promozioni aggressive per spingere gli utenti ad acquistare i nuovi iPhone.

Secondo Fieldhack, “Apple in questo momento è la più vicina alla prima posizione. Stiamo parlando di uno spread che equivale letteralmente a pochi giorni di vendite”.