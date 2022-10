Vendite smartphone pieghevoli in crescita nonostante crisi: previsioni esperti fino 2026

Già sappiamo fin troppo bene che i prezzi degli smartphone stanno salendo a causa di crisi e inflazione, ma ci sono anche delle notizie positive per il settore, specialmente per i grandi produttori: secondo gli analisti, le vendite globali degli smartphone pieghevoli continueranno a crescere sensibilmente.

Gli ultimi dati raccolti e pubblicati da IDC (International Data Corporation) parlano chiaro: se nel 2021 sono state registrate spedizioni per circa 8,1 milioni di unità, nel 2026 si prevede la spedizione di 41,5 milioni di smartphone pieghevoli grazie a una crescita esponenziale nel corso dei prossimi quattro anni.

A guidare il segmento sarà ancora Samsung con la sua già desideratissima linea di modelli Flip e Fold, il cui prezzo sta diventando sempre più accessibile: “Il recente lancio di Galaxy Z Flip 4 e Fold 4 punterà ancora una volta i riflettori sull'intera categoria poiché Samsung continua a essere il gold standard per i dispositivi pieghevoli sul mercato. I nuovi lanci di Samsung hanno apportato miglioramenti incrementali ma critici rispetto ai loro predecessori. Il successo di questi dispositivi dovrebbe essere un forte indicatore di come si evolveranno i pieghevoli e cattureranno i consumatori in futuro. Sebbene il prezzo rimanga un punto dolente per i consumatori, potrebbe essere accettato dai consumatori dato che la maggior parte dei beni di consumo ha visto aumenti di prezzo a causa dell'inflazione nel 2022”, ha dichiarato il research manager di IDC, Anthony Scarsella.

La collega Nabila Popal aggiunge dunque che per fine 2022 ci si aspetta una crescita year-on-year del 70% circa per i pieghevoli, ma che ciò comunque non basta per definire tali smartphone “mainstream”. Insomma, è ancora necessario aumentare il volume di vendite; tuttavia, ciò resterà difficile fino a quando il prezzo al lancio resterà attorno e sopra i 900 euro.

