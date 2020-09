Le vendite di vinili superano i CD negli USA: è la prima volta in 34 anni!

Il ritorno al vintage di cui abbiamo parlato lo scorso anno su queste pagine non era una moda passeggera. Secondo quanto annunciato dalla Recording Industry Association of America, le vendite di dischi in vinile hanno superato i CD negli USA per la prima volta dal 1986.

Si tratta di un sorpasso a tutti gli effetti storico, soprattutto se si contestualizza nell'epoca storica in cui viviamo, dove il digitale e le piattaforme di streaming la fanno da padrone con l'85% delle entrate.

Complessivamente le persone hanno speso 232,1 milioni di Dollari in vinili nella prima parte dell'anno, quasi la metà rispetto ai 129,9 milioni di Dollari per i compat disc.

Come osservato da Bloomberg, questo andamento era impronosticabile solo 15 anni fa, quando i vinili rappresentavano 14,2 milioni di Dollari. Evidentemente però il gusto di avere tra le mani un album ha prevalso e sempre più appassionati scelgono quello come formato fisico, da affiancare agli ormai classici streaming ed mp3.

Lo scorso anno negli Stati Uniti l'LP più venduto è stato Abbey Road dei Beatles. Il mercato complessivo dei supporti fisici però ha registrato un calo nel 2020 a causa della pandemia del Coronavirus che ha tenuto confinate le persone a casa ed impedito loro di andare nei negozi di dischi. Nella sola prima metà dell'anno è stato registrato un calo del 48% dei CD.