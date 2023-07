Vendono il figlio per comprare l'iPhone 14: l'assurda scoperta dall'India

La storia che stiamo per raccontare è assurda, ed è stata pubblicata dal sito web indiano DailyO e ripresa anche dall’AppleInsider. Una coppia indiana ha infatti venduto il figlio di 8 mesi per finanziare l’acquisto di un iPhone 14 ed i loro viaggi.

Secondo quanto emerso, la coppa non era economicamente benestante, e ad avanzare qualche dubbio sono stati proprio i vicini che improvvisamente hanno notato la scomparsa del bambino e la presenza di un iPhone tra le loro mani. Nel momento in cui la madre del piccolo è stata interrogata, ha rivelato che il bambino era stato venduto ed il denaro ricavato è stato utilizzato per viaggiare in diverse parti della provincia indiana del Bengala per creare Reels su Instagram o video di breve durata registrati con il loro iPhone 14 Pro. A quanto pare, il papà avrebbe anche cercato di vendere la figlia di sette anni, non si sa per quali scopi.

La Polizia Indiana ha arrestato non solo la mamma del bambino ma anche la donna che l’ha comprato, mentre il padre non è stato ancora catturato.

Una vicenda surreale, che mai prima d’ora avevamo sentito e che speriamo di non dover riportare più, come dimostrato anche dall’eco che ha ricevuto a livello internazionale, finendo sulle pagine di un magazine legato al mondo Apple molto popolare.

Nelle ultime ore intanto sono emersi anche alcuni rumor secondo cui i prezzi di iPhone 15 Pro Max potrebbero essere superiori a quelli del 14 Pro Max.