Ecco a quanto è stata venduta la prima edizione di un 'Principia' di Isaac Newton

Chi non conosce la fama di uno dei più grandi matematici di tutti i tempi, Isaac Newton? Lo scienziato dal carattere impossibile. Le sue scoperte hanno rivoluzionato la concezione di "scienza" dell'epoca e continuano ancora oggi ad essere utilizzate in diversi campi, dalla matematica all'astrofisica.

Recentemente, una copia della prima edizione dei "Philosophiae Naturalis Principia Mathematica" di Isaac Newton (che cercò di creare anche un rimedio per la peste) è stata venduta all'asta per 22.000 sterline (circa 24.000 euro). Si tratta di tre libri di Isaac Newton, pubblicati il 5 luglio 1687, considerati una delle più importanti opere del pensiero scientifico, in essa lo scienziato inglese enunciò le leggi della dinamica e la legge di gravitazione universale.

I volumi sono stati trovati su uno scaffale per libri in una casa nel Galles del Sud. Il banditore dell'asta, Chris Albury, ha detto di essere "quasi caduto dalla sedia" quando si è reso conto di quello che aveva di fronte ai suoi occhi, ovvero "il più grande lavoro di scienza in lingua inglese". Non si tratta della migliore copia del mondo - per quanto riguardano le condizioni-, ma almeno era completa, sempre secondo Albury.

Quante copie della prima edizione esistevano? Difficile dirlo con certezza, forse tra le centinaia. "Ovviamente molti sono nelle istituzioni ora, quindi non vengono messi all'asta in nessuna parte del mondo molto spesso", continua il banditore. Nella casa del Galles del Sud sono stati trovati due volumi completi, senza una pagina fuori posto. Una scoperta che vale dalle 15.000 alle 20.000 sterline.