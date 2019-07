Vendute per 1,82 milioni di Dollari le bobine originali della passeggiata sulla Luna

Si è conclusa proprio nel fine settimana in cui si celebrava il 50esimo anniversario dall'allunaggio l'asta di Sotherby's riguardante le uniche bobine originali contenenti i primi passi dell'uomo sulla Luna.

La casa d'aste ha annunciato di aver piazzato le tre bobine per un importo complessivo di 1,82 milioni di Dollari, ad un cliente sconosciuto.

Le immagini, che sono state definite "più definite e distinte" rispetto a quelle mostrate dai network televisivi, erano state inizialmente acquistate da Gary George, un sessantacinquenne ingegnere meccanico in pensione che le aveva portate a casa nel 1976 per circa 218 Dollari. Solo a seguito di un'attenta analisi si era accorto che uno dei 1.100 filmati acquisiti mostrava Neil Armstrong che percorreva i primi passi sul nostro satellite.

Negli anni passati George aveva venduto otto rulli ad alcune stazioni televisive per 50 Dollari circa l'uno, salvo poi accorgersi che alcune bobine che stava caricando sulla propria vettura per donarle ad una chiesa includevano l'etichetta "Apollo 11 EVA".

Oggi, dati alla mano le tre bobine (che hanno una durata complessiva di 2 ore e 24 minuti) sono state pagate circa 8000 volte tanto, e sono reperti di inestimabile valore in quanto mostrano integralmente la passeggiata spaziale di Armstrong come fu vista dal centro di controllo della NASA in diretta.

Poco prima delle celebrazioni la NASA aveva anche messo all'asta la bandiera della missione Apollo 11.