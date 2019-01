Venduti 4 milioni di visori per la realtà virtuale a livello mondiale, parola di NVIDIA

Nel corso del keynote tenuto al CES di Las Vegas, NVIDIA ha diffuso un interessante dato sulla penetrazione dei visori per la realtà virtuale a livello mondiale. L'amministratore delegato e co-fondatore, Jensen Huang, ha mostrato delle diapositive sulla tecnologia.

Secondo i dati in suo possesso, dal debutto sul mercato avvenuto nei mesi di marzo ed aprile 2016, sarebbero stati venduti a livello mondiale 4 milioni di visori per la realtà virtuale. La fonte di tali rilevazioni non è nota, ma basta fare due calcoli per capire che il dato potrebbe corrispondere alla realtà.

Nell'agosto del 2018 Sony ha annunciato di aver venduto tre milioni di PlayStation VR, a cui si sono aggiunte altre 1,3 milioni di unità annunciate lo scorso mese di Dicembre. I dati di vendita di Oculus Rift ed HTC Vive non sono noti, ma comunque inferiori a quelli di Sony, che con il PSVR ha superato i due principali concorrenti anche grazie a giochi come Farpoint, Worlds VR e Batman: Arkham VR.

In molti osservano come, nonostante la mancanza di numeri da parte di Oculus ed HTC, nelle classifiche di vendita di Amazon i dispositivi e visori per la realtà virtuale stiano registrando una contrazione delle vendite. Superdata qualche mese fa aveva confermato che le vendite avrebbero riportato un ritmo più lento rispetto agli anni precedenti, nonostante un aumento dell'utilizzo in centri educativi come le scuole e negli ospedali.