Venduti come pendagli anti-5G, ma erano radioattivi: l'incredibile storia dall'Olanda

Alcuni studi pubblicati nel corso degli ultimi mesi hanno mostrato che gli italiani sono tra i più scettici al mondo sul 5G. Tuttavia, l’incredibile storia che stiamo per raccontarvi non arriva dal nostro paese, ma dall’Olanda dove dei ciondoli-pendagli anti-5G sono stati scoperti contenere delle sostanze radioattive.

Ufficialmente, tali oggetti avevano l’obiettivo di proteggere le persone dal 5G, che secondo le teorie del complotto sarebbe dannoso per la salute umana nonostante gli studi sul 5G abbiano dimostrato il contrario. Alcuni test effettuati dall’ANVS, l’autorità locale olandese che si occupa di sicurezza nucleare e protezione dalle radiazioni, però, hanno segnalato dieci di questi prodotti in quanto emetterebbero radiazioni ionizzanti dannosi.

Tra i prodotti segnalati troviamo maschere per la notte, braccialetti, un ciondolo “quantico” ed una collana battezzata “Energy Armor”, ma anche un braccialetto per bambini.

Le analisi effettuate hanno mostrato che in questi dispositivi sono presenti ceneri vulcaniche, titanio, tormalina, zeolite, germanio e sabbia di monazite, oltre che elementi radioattivi naturali come uranio e torio. La quantità di radiazioni rilevata è sufficiente da essere rilevata dalle apparecchiature per il monitoraggio. Pur non vietando completamente la vendita, l’Autorità ha segnalato i produttori alle agenzie competenti nei paesi in cui vengono importanti. Non è chiaro se sia interessata anche l’Italia.