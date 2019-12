Venduto per 84.000 Dollari il floppy disk firmato da Steve Jobs

La scorsa settimana abbiamo parlato del floppy firmato da Steve Jobs messo all'asta come cimelio storico. Ebbene, come ampiamente previsto e prevedibile, il disco è andato via ad un valore molto superiore a quello di partenza (1.000 Dollari).

L'asta si è infatti chiusa ad 84.115 Dollari, una cifra undici volte superiore a quella stimata dalla casa d'aste RR che contava di venderlo intorno ai 7.500 Dollari.

La firma del compianto fondatore di Apple ha pesato in maniera importante sull'aumento del valore, ed evidentemente un appassionato o collezionista ha deciso di fare l'importante investimento e l'ha portato a casa.

Nella descrizione dell'articolo si legge che si tratta di un "floppy disk contenente i Macintosh System Tools Version 6.0 firmato con pennarello nero da Steve Jobs. In ottime condizioni, con una leggera spazzolatura dell'inchiostro. Si tratta di un oggetto raro per la firma di Steve Jobs, vista di rado in quanto era un riluttante firmatario e spesso rifiutava di soddisfare le richieste dei collezionisti. Come un pezzo dell'iconico Mac OS di Apple, che vanta la firma minuscola ed elegante di Jobs, si tratta di un pezzo di storia informatica".

Voi sareste disposti a spendere 84.000 Dollari per un floppy disk firmato da Steve Jobs o per un oggetto autografato dal vostro idolo?