Venduto all'asta per 5,2 milioni di Euro un busto di Tutankhamon

La popolare casa d'asta britannica Christie's ha annunciato di aver venduto, per una somma vicina ai 5,2 milioni di Euro, un busto in bronzo del faraone egizio Tutankhamon, alto 28 metri e vecchio più di tremila anni. La scultura è stata acquistata da un acquirente senza nome, tra le proteste di un gruppo di manifestanti.

Come sottolineato dal The Guardian, all'esterno della struttura in cui si stava tenendo l'asta, circa 20 attivisti ha esposto cartelli ed intonato slogan per sottolineare che "la storia egiziana non è in vendita".

L'Egitto infatti ha a lungo richiesto il ritorno di manufatti presi da archeologi ed avventurieri, tra cui la Rosetta Stone custodita al British Museum, e come sottolineato da uno dei manifestanti "è una mancanza di rispetto verso la nostra storia. Non è accettabile che oggetti di tale valore vengono venduti come se fossero frutta e verdura".

Il busto ha dei danni alle orecchie ed il naso, ed è stato venduto da un collezionista privato. Nelle scorse settimane però vari funzionari avevano ipotizzato che fosse stato illegalmente trafugato negli anni Settanta da Karnak. Christie's, dal suo canto ha negato le accuse ed ha affermato che la scultura "è un pezzo conosciuto e nessuno ne ha mai rivendicato la proprietà".

La somma versata nelle casse è comprensiva anche delle commissioni.