Venduto a prezzo assurdo il vero pannello galleggiante del Titanic dove Rose si salvò

Il pannello di legno di "Titanic", protagonista di uno dei momenti più iconici e dibattuti della storia del cinema, che ha trovato una nuova dimora al prezzo di $718.750. Questo oggetto, non un semplice frammento di scenografia ma un simbolo di amore tragico e sacrificio, ha scatenato una vera e propria battaglia d'asta.

La scena finale del film, in cui Rose si aggrappa al pannello galleggiante mentre Jack soccombe alle acque gelide dell'Atlantico, ha alimentato per anni dibattiti appassionati: era davvero impossibile per entrambi sopravvivere su quel frammento di speranza? Anche James Cameron, il regista, si è immerso in questa questione, commissionando studi scientifici per dimostrare la veridicità della scelta narrativa.

Il pannello, realizzato in balsa e appartenente alla cornice di una porta della prima classe, si è trasformato da semplice componente scenografico a cimelio storico, trascinando gli appassionati in un vortice di offerte durante la vendita organizzata da Heritage Auctions. L'asta, che includeva 1.600 pezzi del firmamento hollywoodiano, ha visto oggetti come l'ascia di "The Shining" e la frusta di "Indiana Jones e il Tempio Maledetto" raggiungere cifre da capogiro, ma nessuno ha catalizzato l'attenzione quanto il pannello di "Titanic".

Partito da una base di $60.000, il prezzo ha raggiunto l'orbita dei $700.000 in pochi, frenetici minuti, sotto la guida esperta dell'asta tenutasi a Dallas. L'identità dell'acquirente rimane avvolta nel mistero, ma la sua determinazione nel portarsi a casa un pezzo di storia cinematografica è stata chiara come il sole. Creato basandosi su un vero frammento di detriti recuperati nel 1912.

La sua somiglianza con un pannello esposto al Museo Marittimo di Halifax non è casuale, ma frutto della meticolosa ricerca di Cameron, che ha voluto rendere omaggio alla realtà storica nella sua opera premiata agli Oscar. A tal proposito, ecco cosa mangiavano gli ospiti del transatlantico prima del disastro.

Apple AirTag è uno dei più venduti oggi su