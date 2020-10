Venduto lo scheletro di un T.Rex a una cifra da capogiro: il fossile più costoso di sempre

Chi non vorrebbe avere un fossile - in grandezza naturale e completo - del maestoso Tyrannosaurus Rex nel proprio salotto? Certo, sicuramente c'è bisogno di molto spazio. Lunedì 6 ottobre 2020, infatti, è stato venduto il fossile più costoso di sempre all'asta.

Soprannominato Stan, lo scheletro del T.rex (che ha avuto cugini perfino in Australia) è stato venduto all'incredibile cifra di 32 milioni di dollari. Questo acquisto supera ogni record, poiché in precedenza il fossile più costoso è stato sempre un T. rex noto come Sue, venduto per 8.36 milioni di dollari (13.5 milioni in dollari di oggi) nel 1997 al Field Museum of Natural History di Chicago.

L'acquirente di Stan non è stato ancora identificato. Una domanda sicuramente è ovvia: come si compra un fossile del genere? Normalmente, la Society of Vertebrate Paleontology (SVP) si oppone all'asta di tali fossili e ha fermato anche la vendita di molti esemplari. Al contrario, Stan è stato venduto non perché il suo proprietario volesse realizzare un profitto, ma attraverso un'ordinanza del tribunale.

A trovare il fossile del dinosauro è stato il paleontologo dilettante Stan Sacrison nel 1987, nella formazione di Hell Creek, vicino alla città di Buffalo. Dopo aver appreso dell'esemplare, gli scienziati del Black Hill Institute of Geological Research hanno trascorso più di 300.000 ore a scavare e preparare il T. rex, lungo quasi 12 metri. Successivamente, il fossile diventò famoso in tutto il mondo, occupando anche il ruolo di protagonista in molte mostre.

Tuttavia, secondo una dichiarazione del Black Hill Institute of Geological Research, l'istituto ha recentemente concluso la sua relazione con uno dei suoi azionisti di minoranza. Nel 2015, questo azionista ha intentato una causa per liquidare i beni dell'istituto. Così, nel 2018, un giudice ha ordinato al BHI di mettere all'asta Stan e pagare l'azionista per il suo interesse nella società.

"Nel caso di Stan il T. rex la situazione è più complessa e si capisce che la vendita è il risultato di una sentenza del tribunale", ha dichiarato in una nota la SVP. "In questo caso, abbiamo richiesto che Christie's limitasse la vendita agli offerenti di istituzioni impegnate a curare esemplari per il bene pubblico, o a coloro che fanno offerte per conto di tali istituzioni".

Non è chiaro, tuttavia, se la casa d'aste abbia ascoltato la richiesta della Society of Vertebrate Paleontology. Se l'offerta vincente per il T. rex non proveniva da un museo ma da un collezionista privato, allora la scienza - in questo caso - è la perdente. Il motivo? I collezionisti privati ​operano senza restrizioni: "potrebbero vendere parti di Stan ad altri collezionisti e dividere lo scheletro, o conservarlo in un modo che potrebbe danneggiarlo, macinare Stan per una zuppa 'medicinale', o persino lasciare che i loro cani lo mastichino", afferma Adam Larson, un paleontologo e un docente volontario presso il Dinosaur Discovery Museum di Kenosha, Wisconsin, in un articolo di opinione per NBC News.