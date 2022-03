Venerdì di super sconti su Amazon: iPhone 12, iPhone 13 e MacBook Air in offerta

Anche in giornata odierna, Amazon propone una serie di sconti molto interessanti su un'ampia gamma di prodotti. In giornata odierna sono protagonisti i device Apple: in offerta segnaliamo iPhone 12, iPhone 13 ed il MacBook Air 2020 con chip M1. Due di questi raggiungono il minimo storico, ma vediamo di cosa si tratta.

Di seguito gli sconti:

Apple iPhone 12 (64GB) - verde: 657,83 Euro (839 Euro)

- verde: 657,83 Euro (839 Euro) Apple iPhone 13 (512GB) - (PRODUCT) RED: 963 Euro (1289 Euro)

- (PRODUCT) RED: 963 Euro (1289 Euro) MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13", 8GB RAM, 512GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID - Argento: 1.107,80 Euro (1.429 Euro)

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni, ma come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse. Sul MacBook Air 2020 è possibile anche effettuare il pagamento a rate, mentre sull'iPhone 13 da 512 gigabyte la consegna viene garantita solo entro 1-2 mesi: evidentemente il prezzo invitante ha spinto molti ad approfittare dell'offerta e di portare a casa ad un costo davvero molto interessante lo smartphone top di gamma 2021 di Apple.

Per quanto riguarda il pagamento a rate, invece, ad alcuni viene proposto quello in 12 rate, sempre a tasso zero ed interessi zero ovviamente: l'opzione viene mostrata sulla destra.