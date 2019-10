Venerdì di super sconti su Amazon per gli iPhone Xr

Amazon risponde colpo su colpo al Sottocosto di Mediaworld con due interessanti offerte sugli iPhone Xr di Apple dello scorso anno, che sono proposti a prezzi molto convenienti in due colorazioni molto interessanti.

iPhone Xr da 64 gigabyte, con scocca (PRODUCT)RED, può essere portato a casa al prezzo di 629 Euro, 110 Euro in meno rispetto ai 739 Euro di listino. E' disponibile in offerta anche l'iPhone Xr da 128 gigabyte, nella colorazione gialla, che passa a 699 Euro, per un risparmio di 90 Euro rispetto ai 789 Euro imposto da Apple lo scorso anno.

Lo smartphone è stato uno dei più apprezzati tra quelli lanciati lo scorso anno dal colosso di Cupertino, e come affermato dall'amministratore delegato Tim Cook, è stato il modello di iPhone più popolare a livello mondiale.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, è presente un display Liquid Retina LCD da 6,1 pollici, fotocamera da 12 megapixel con stabilizzazione ottica e frontale TrueDepth da 7 megapixel con Face ID integrato. Il dispositivo si basa sul processore A12 Bionic con Neural Engine di nuova generazione, il predecessore diretto di quello incluso in iPhone 11 ed 11 Pro. iPhone Xr è ovviamente stato aggiornato ad iOS 13, e supporta anche la ricarica wireless con i caricabatterie Qi.