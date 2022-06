Venere 10 anni fa ha fatto una cosa che non potrà mai più essere vista

Gli eventi astronomici si verificano su spazi temporali, come dice la parola stessa, "astronomici" e sono quindi molto rari, soprattutto dal punto di vista umano. Ad esempio 10 anni fa Venere, il pianeta infernale, ha attuato un transito che non si verificherà praticamente mai più durante la nostra vita.

I transiti di Venere, infatti, sono tra gli eventi astronomici predicibili più rari e avvengono con uno schema che si ripete ogni circa 243 anni. Venne studiato nientemeno che da Keplero qualche secolo fa e da allora ci sono stati solo sei transiti del pianeta infernale: nel 1761 (come previsto da Keplero), 1769, 1874, 1882, 2004 e 2012 - con coppie di transiti separate da un intervallo di 8 anni che si ripetono in periodi più ampi di 121,5 e 105,5 anni.

Il prossimo transito non avverrà fino al 2117. L'evento del 2012 è durato più di sei ore e mezza, a partire dal 5 giugno e si è protratto fino al giorno successivo, con visibilità centrata sull'Oceano Pacifico. È stato ampiamente osservato (e studiato) negli Stati Uniti, in Europa, nell'Africa orientale, in Asia e in Australia.

A parte la sua rarità, un transito di Venere sul Sole veniva utilizzato in passato per determinare la dimensione del sistema solare tramite il metodo della parallasse. Nonostante Keplero fu il primo a prevedere l'evento nel 1631, nessuno fu in grado di osservarlo perché i calcoli dell'astronomo non furono sufficientemente accurati da prevedere che non sarebbe stato visibile dall'Europa.

A proposito, qual è il pianeta più vicino alla Terra?