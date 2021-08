Su Venere, da più di 30 anni, esiste una gigantesca 'nuvola nera'

Intorno a Venere c'è la "Giant Dark Cloud", un modello meteorologico che persiste nell'atmosfera del pianeta da almeno 30 anni. La nuvola è davvero enorme e copre un terzo della latitudine del corpo celeste attorno al suo equatore. Dopo aver osservato la caratteristica, gli scienziati sono andata a cercarla negli archivi delle osservazioni del pianeta.

La sorpresa? La "Giant Dark Cloud" è stata osservata in tutti i tre decenni di dati rilevanti. "La fisica delle nuvole è qualcosa che in genere opera su scale temporali molto brevi", ha dichiarato a Space.com Kevin McGouldrick, scienziato planetario presso il Laboratory for Atmospheric and Space Physics dell'Università del Colorado Boulder e autore principale del nuovo studio.

"Osservare una caratteristica che persiste per decenni o secoli è strano", continua l'esperto. Questa caratteristica è stata notata in osservazioni sparse dalla Terra a partire dal 1986. Così, grazie ai dati dalla missione Venus Express, che ha studiato il pianeta per l'Agenzia spaziale europea (ESA) tra il 2006 e il 2014, e con il veicolo spaziale Akatsuki dell'agenzia spaziale giapponese (JAXA), gli esperti hanno analizzato la gigantesca nuvola.

Secondo quanto affermato da McGouldrick, un essere umano in qualche modo in grado di resistere alle dure condizioni sulla superficie del pianeta probabilmente non noterebbe alcuna differenza quando la nuvola passa sopra la testa. Qualunque sia l'aspetto della Giant Dark Cloud di persona, studiarla da lontano può aiutare gli scienziati a comprendere meglio anche i fenomeni nell'atmosfera terrestre.