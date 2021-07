Su Venere potrebbero esistere vulcani incredibilmente esplosivi

Vi ricordate quando lo scorso autunno venne rivelata della fosfina su Venere? Bene, secondo un nuovo studio questa particolare sostanza chimica potrebbe essere stata creata da un'attività vulcanica esplosiva (e non dalla vita come affermarono i ricercatori).

"La fosfina non ci parla della biologia di Venere", ha dichiarato Jonathan Lunine, professore di scienze fisiche e presidente del dipartimento di astronomia della Cornell University. "Ci sta parlando della geologia. La scienza sta indicando un pianeta che ha un vulcanismo esplosivo attivo oggi o in un passato molto recente".

Il vulcanismo, secondo lo studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, è l'unica spiegazione plausibile che permette alla fosfina di entrare nell'atmosfera superiore di Venere. Come si crea la fosfina nelle nuvole del pianeta infernale? La spiegazione è in realtà molto semplice.

Se nel mantello di Venere dovesse essere presente del fosfuro, e quest'ultimo viene portato in superficie in modo esplosivo dal vulcanismo, quei fosfuri potrebbero reagire con l'acido solforico dell'atmosfera venusiana e formare, infine, la fosfina. Oltre alla presenza di questa sostanza, a suggerire la presenza di vulcanismo sul pianeta sono anche alcune caratteristiche geologiche immortalate dalle immagini radar della navicella spaziale Magellan negli anni '90.

Sicuramente i futuri studi sul pianeta risolveranno una volta per tutte questo dilemma. Staremo a vedere.