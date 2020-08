Su Venere un fenomeno mai visto nel Sistema Solare: un muro gigante di nuvole

Sull'infernale Venere un gigantesco muro di nuvole su scala planetaria, precedentemente sconosciuto, viaggia verso ovest intorno al pianeta ogni 4.9 giorni dal 1983. Può estendersi fino a 7.500 chilometri di lunghezza. Si tratta di un fenomeno che non è mai stato visto in nessun'altra parte del Sistema Solare.

"Se ciò accadesse sulla Terra, questa sarebbe una superficie frontale alla scala del pianeta", afferma l'astrofisico Pedro Machado dell'Istituto di astrofisica e scienze spaziali in Portogallo. "È incredibile." Durante lo studio delle immagini a infrarossi scattate dall'orbiter giapponese Venus Climate Orbiter (VCO) tra il 2016 e il 2018, un team di ricercatori guidato dal fisico Javier Peralta dell'Agenzia spaziale giapponese (JAXA) ha individuato una caratteristica che assomigliava molto a un'onda atmosferica, ma a un'altitudine senza precedenti.

Tale caratteristica è stata sempre sotto i nostri occhi, almeno dal 1983, ma finora è passata inosservata poiché poteva emergere solo attraverso una raccolta di osservazioni da un gran numero di strumenti per un lungo periodo di tempo. Questa "Super-Onda" può estendersi fino a 7.500 chilometri e fa il giro del pianeta una volta ogni 4.9 giorni all'incredibile velocità di circa 328 chilometri all'ora. Cosa causa questo fenomeno? Ancora non ne abbiamo idea.

Come le onde Kelvin della Terra, quella di Venere si propaga nella stessa direzione dei venti che circondano il pianeta. Queste onde potrebbero avere implicazioni per la super-rotazione atmosferica presente sul mondo infernale. Attualmente ci sono altre osservazioni in corso, per vedere se è possibile fare luce su questo misterioso "muro". Staremo a vedere se emergono nuovi e interessanti sviluppi della ricerca pubblicata sulla rivista Geophysical Research Letters.