La vita su Venere potrebbe essere un nuovo tipo di organismo mai visto prima

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Astronomy afferma che se la vita dovesse esistere su Venere, non sarà come nessun organismo mai incontrato sulla Terra. L'attenzione per il pianeta infernale, infatti, è aumentata dopo la rilevazione della fosfina sul pianeta e anche la NASA adesso ha intenzione di effettuare delle missioni.

Secondo un'analisi condotta dal microbiologo John Hallsworth della Queen's University di Belfast, la mancanza di disponibilità di acqua nelle nuvole di Venere preclude alla vita di viverci... almeno la vita come la conosciamo noi. In queste condizioni non ci sarebbe abbastanza acqua affinché gli organismi funzionino.

Attuando delle misurazioni dell'acqua, i ricercatori hanno scoperto che l'atmosfera di Venere è troppo arida per la sopravvivenza di organismi simili alla Terra. Per intenderci, l'attività dell'acqua viene misurata su una scala minima da 0 fino al 100%. Le funzioni biologiche negli organismi cessano di funzionare al di sotto di un livello di attività dell'acqua di 0,585. Le nubi di Venere, secondo gli esperti, si attestano a circa 0,004, suggeriscono i ricercatori.

Lo stesso vale per l'atmosfera di Marte, con un'attività dell'acqua che si attesta più o meno intorno allo 0,537. Ovviamente solo perché le atmosfere di Venere e Marte sono più asciutte dei limiti noti di abitabilità per gli organismi estremofili sulla Terra, non significa che la vita in questi luoghi sia del tutto impossibile.

Sicuramente è certa una cosa: se dovessero esistere forme di vita, saranno molto diverse dalla nostra concezione di vita. "Dobbiamo immaginare un tipo di organismo qualitativamente nuovo per invocare una storia plausibile sulla vita nell'atmosfera di Venere", concludono i ricercatori.