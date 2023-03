Venere ha una particolarità molto interessante secondo la NASA

Venere è considerato il "gemello infernale" della Terra e la NASA studia da tre decenni quello che sta succedendo al corpo celeste. Adesso, secondo una nuova ricerca, il calore del pianeta quando viene perso nello spazio potrebbe essere abbastanza "soffice" da causare una vera e propria mancanza del suo calore interno.

Questo luogo, a differenza della Terra, non ha placche tettoniche per spiegare una tale conseguenza. Poiché Venere perde calore in modo dimostrabile più o meno allo stesso modo del nostro mondo, ma non ha qualcosa di fondamentale come le placche tettoniche, gli scienziati planetari si sono a lungo interrogati su cosa stia causando esattamente la perdita di calore.

Studiando decenni di dati, gli scienziati hanno portato alla luce dozzine di corone precedentemente non analizzate, definite come "caratteristiche geologiche quasi circolari", che tendono a trovarsi dove la litosfera del corpo celeste è più sottile, il che indicherebbe l'attività vulcanica sottostante.

"Proprio come un sottile lenzuolo rilascia più calore corporeo di una spessa trapunta, una sottile litosfera consente a più calore di fuoriuscire dall'interno del pianeta attraverso pennacchi galleggianti di roccia fusa che salgono verso lo strato esterno", osserva il post sul blog del JPL della NASA. "Sebbene Venere non abbia una tettonica simile alla Terra, queste regioni di litosfera sottile sembrano consentire la fuoriuscita di quantità significative di calore, simili alle aree in cui si formano nuove placche tettoniche sul fondo marino della Terra", afferma infine Suzanne Smrekar su Nature Geoscience.

