Su Venere potrebbe essere presente la vita come la conosciamo

L'idea che Venere, il "gemello" infernale della Terra, possa custodire segreti di vita extraterrestre si fa strada tra le scoperte scientifiche. Contrariamente all'immagine di un pianeta ostile, con temperature estreme e nubi di acido solforico corrosivo, recenti esperimenti hanno acceso un faro di speranza sulla possibilità della vita.

Ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (MIT) hanno scoperto che diciannove aminoacidi, fondamentali per la vita sulla Terra, resistono in soluzioni di acido solforico diluito simili a quelle presenti nelle nubi venusiane, sfidando per oltre un mese l'ambiente acido. Questa sorprendente resilienza suggerisce che l'acido solforico, lontano dall'essere un nemico universale della chimica organica terrestre, potrebbe in realtà sostenere molecole complesse favorevoli alla vita (a proposito, ecco 9 curiosità sul pianeta infernale).

L'esperimento, che ha immerso aminoacidi essenziali in vasetti di acido solforico mescolato con acqua, riproducendo le condizioni delle nubi di Venere, ha rivelato dopo quattro settimane che la struttura molecolare di queste sostanze rimane intatta, sfidando le aspettative. Questa scoperta non soltanto amplia il nostro orizzonte nella ricerca di vita extraterrestre, ma prepara il terreno per future missioni di esplorazione, come quella del Venus Life Finder.

Questa missione, attesa con grande anticipazione e finanziata privatamente, mira a sondare le dense nubi di Venere alla ricerca di composti organici che potrebbero rivelare il potenziale abitabile del pianeta. Nonostante le cautele degli scienziati, che sottolineano come la stabilità degli aminoacidi in acido solforico non provi direttamente l'esistenza di vita sul pianeta, questo esperimento apre nuove porte alla comprensione delle possibilità di vita in condizioni estreme.

La scoperta che nove dei venti aminoacidi testati si trovano anche nei meteoriti alimenta l'ipotesi che impatti di meteoriti possano aver trasportato queste molecole essenziali anche su Venere, aggiungendo un ulteriore tassello al puzzle dell'origine della vita nel sistema solare. La ricerca sulle possibilità di vita nelle nubi acide di Venere, pubblicata sulla rivista Astrobiology, segna un passo avanti significativo nella nostra incessante ricerca di risposte sulle potenzialità di vita al di là della Terra.

