Venere era simile alla Terra, ma i cambiamenti climatici l'hanno trasformato in un inferno

Venere è il pianeta più caldo del nostro Sistema Solare e un luogo estremamente ospitale per la vita (tutto cambia nelle sue nuvole, così come ci racconta la scoperta di fosfina). Una volta, tuttavia, il pianeta potrebbe aver avuto un clima simile alla Terra.

Come facciamo a saperlo? Secondo recenti modelli climatici, per gran parte della sua storia Venere ha avuto temperature superficiali simili a quelle della Terra di oggi. Non solo: aveva anche oceani, pioggia, molto probabilmente neve, continenti e anche la tettonica delle placche. Con tutte queste caratteristiche, ovviamente non manca la più importante: la vita.

Meno di un miliardo di anni fa, però, tutto cambiò e un evento - forse il vulcanismo - trasformò per sempre il corpo celeste. Così gli esperti, in un nuovo studio, si sono focalizzati sulle "tessere" di Venere, ovvero particolari formazioni geologiche caratterizzate dalla presenza di terreno frammentato in maniera irregolare.

Queste strutture hanno un aspetto complesso che suggerisce una lunga e complicata storia geologica, che potrebbero mostrarci le prove dell'erosione idrica. Così, grazie ai dati a loro disposizione, sono stati trovati schemi di tessere molto simili ai modelli di flusso dei fiumi sulla Terra; una prova che queste valli siano state formate dall'erosione dei fiumi.

Se il vulcanismo fosse stata la causa del grande evento del cambiamento climatico su Venere, allora potrebbe verificarsi un simile cambiamento climatico sulla Terra? Gli scienziati possono solo immaginare qualcosa del genere.