Il Veneto pronto a spegnere il rame, Zaia: 'saremo la prima regione all fiber'

Il Veneto vuole diventare la prima all fiber d’Italia. L’obiettivo è stato fissato dal Governatore Luca Zaia, in occasione degli Stati Generali della Fibra Ottica, ed ha come orizzonte temporale il 2030.

Zaia ha spiegato che “non sarà una cosa immediata, ma ritengo sia arrivato il momento di accelerare e favorire questo passaggio”. Alla base della decisione ci sono i numerosi vantaggi portati dalla fibra ottica, che sono stati spiegati anche da Zaia durante l’evento organizzato da Open Fiber: non solo velocità di download sempre maggiori, ma anche “una rete scalabile, più sicurezza nella trasmissione e minori costi di gestione e quindi anche per gli utenti”.

Zaia ha paragonato il piano ad “un’autostrada digitale dove vogliamo far crescere anche i servizi pubblici, con in testa telemedicina e sanità”. Ma non solo, perchè nella sua visione “l’infrastruttura tecnologica a banda ultralarga rappresenta una questione cruciale in un’epoca in cui la tecnologia sta guidando il progresso e la competitività economica”, motivo per cui la disponibilità di tali connessioni ultra veloci ed affidabili è “diventata imprescindibile per il nostro sviluppo sociale ed economico”. Secondo Zaia tale disponibilità è cruciale per le competenze industriali, agricole, turistiche e culturali, che devono rimanere nel mondo moderno abbracciando le nuove tecnologie.

Ma qual è lo stato dei lavori in Veneto? A riguardo Zaia ha affermato che per il 2026 è prevista la copertura con la banda ultralarga di tutte le unità immobiliari censite, “secondo la seguente ripartizione: 53,5% servito da operatori privati con reti in grado di assicurare una velocità di almeno 1Gbit/s; 32,5%, interessato dall’intervento di infrastrutturazione pubblico nell’ambito del Piano Bul Aree Bianche; 14,0% dal piano Italia a 1 Giga, attuato da Infratel Italia nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

Nell’ambito del piano BUL, in Veneto sono stati approvati in via definiti 453 progetti e 335 sono stati ultimati con tecnologia FTTH. Ricordiamo che è possibile controllare lo stato dei lavori per la fibra attraverso il tool dedicato.